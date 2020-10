POZZUOLI – Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto poco fa in via Campana a Pozzuoli, nei pressi della rotonda della Tangenziale. Tre i mezzi che sono rimasti coinvolti: un’auto Jeep, un furgone della telecom e una motocicletta. Il bilancio per il momento è di tre feriti, trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto ci sono i carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso.

LA DINAMICA – Nell’impatto fra i tre mezzi -la cui dinamica è ancora tutta da chiarire- la Jeep si è capovolta, il furgone della Telecom è finito in un palo dell’illuminazione pubblica mentre il motociclista è finito rovinosamente sul selciato. L’incidente è avvenuto davanti ad altri automobilisti, le cui testimonianze serviranno per ricostruire la dinamica dei fatti. Traffico in tilt in questi minuti con la strada che è stata chiusa per consentire ai militari di effettuare i rilievi e successivamente la rimozione dei mezzi.