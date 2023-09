Spaccio di droga a Quarto, due arresti: sequestrate dosi di hashish e cocaina

QUARTO – Spaccio di droga a Quarto, presi in due. Questo il bilancio dell’operazione messa in campo dai carabinieri della locale tenenza che hanno arrestato Luca Verde, 30enne di Mugnano, e un incensurato di 23 anni. I due sono stati sorpresi in Cupa Orlando mentre cedevano una dose di droga a un “cliente” poi fuggito. Nel loro scooter sono stati trovati e sequestrati 29,5 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, tutto diviso in dosi. Addosso anche 1100 euro in banconote di piccolo taglio. I due pusher sono finiti in manette, prima di riuscire a fuggire. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.