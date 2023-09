POZZUOLI/ Sposa accusa malore al ricevimento e finisce in ospedale

POZZUOLI – Chiamata anomala quella che ha ricevuto ieri sera il 118. In un famoso ristorante puteolano una sposa, durante il ricevimento, ha accusato un malore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il malessere sarebbe da ricondurre al fumo e all’esalazione dei fuochi pirotecnici. Nulla di preoccupante per la neo-moglie che è stata prontamente trasportata dal 118 al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ancora vestita di bianco. Stupore tra tutti coloro che erano presenti al Pronto Soccorso che non hanno perso occasione per fare gli auguri ai novelli sposi.