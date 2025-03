MONTE DI PROCIDA – Questa notte a Monte di Procida i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 32enne incensurato di Bacoli. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 29 grammi di cocaina. Rinvenuta e sequestrata anche la somma in contanti di 470 euro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.