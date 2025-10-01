Spacca una finestra e lancia una felpa incendiata nella casa della compagna: arrestato dai carabinieri

NAPOLI – Sono state le grida di un uomo e di una donna il primo campanello d’allarme. Una lite furiosa in un appartamento di Santa Lucia, finita nelle cuffie della centrale operativa 112. L’eco della tragedia beneventana ancora terribilmente vivida, il timore che delle vite fossero in pericolo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono arrivati in pochi istanti. Un uomo ha discusso con la compagna, è uscito dall’abitazione e prima di allontanarsi ha infranto il vetro di una finestra. All’interno ha lanciato una felpa a cui aveva dato fuoco. Il 41enne, di origini ucraine, è finito in manette. E’ ora in camera di sicurezza e dovrà rispondere di maltrattamenti e danneggiamento aggravato. La donna, spaventata ma incolume, è stata soccorsa.