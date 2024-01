SOS da Quarto: «Un solo e piccolo ufficio postale per oltre 40.000 abitanti non è ammissibile»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Spett.le redazione, sono un cittadino di Quarto costretto a scrivere agli organi di stampa locale per dar voce e sfogo a quanto sta accadendo in questa cittadina. A causa di lavori si è provveduto a chiudere l’Ufficio Postale centrale sito nei pressi del Palazzo di vetro, rimanendo di fatto aperto un solo ufficio postale ubicato zona bivio. Oltre 40.000 abitanti ed un solo ufficio postale, piccolo tra l’altro. Già eravamo penalizzati con soli 2 uffici, adesso la situazione è veramente paradossale. Molte persone già all’alba stazionano davanti a questo ufficio e durante il giorno l’immensa folla regna sovrana. E’ un caos totale. Non si possono lasciare 40.000 abitanti con un solo piccolo ufficio postale che ha tra l’altro un solo sportello bancomat… in questo periodo poi in cui molti devono rinnovare le attestazioni ISEE o ancora peggio quando verranno i giorni di accredito delle pensioni. Si chiede al Sindaco di intervenire urgentemente, di mettersi al tavolo con i dirigenti di Poste Italiane e trovare una soluzione. I lavori sono stimati in 2 mesi, salvo complicazioni. Un solo sportello Bancomat Postale, un solo Ufficio Postale in un paese ormai cresciuto nel tempo è un qualcosa che sicuramente non è ammissibile. Anziani costretti a stare ore ed ore in attesa del proprio turno, gente ammassata, caos di ordine pubblico causato da auto in sosta…. Basta! Qualcuno faccia qualcosa!». Francesco D.