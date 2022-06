QUARTO – Sos da Quarto dove i cittadini segnalano le precarie condizioni in cui versa il cimitero comunale. Nelle foto che alleghiamo si vedono alcune zone della struttura interdette ai visitatori e i danni ad alcune nicchie, alcune dei quali sono completamente aperte e i resti sono a terra. «Questo è il cimitero di Quarto con tantissime zone interdette, -racconta Agostino S. – la situazione e così da più di un mese e nessuno fa niente per i defunti che non possono parlare».

