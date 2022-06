POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Cronaca Flegrea, volevo fare una segnalazione di un palo della luce che rischia da un momento all’altro di cadere. Si trova in via Giovanni Verga di fronte al bar Coccinella caffè, a Monterusciello. Sono mesi che non si prendono procedimenti. Abbiamo fatto anche segnalazione ai Vigili. Come ci dobbiamo comportare? E’ pericoloso, visto che ci passano anche molti bambini e anziani» (Michele O.)