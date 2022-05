POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, ecco in che condizioni si trovano i palazzi dei denominati “54 alloggi” in via Antonio de Curtis, nel quartiere di Monterusciello. Stanno cadendo calcinacci dai cornicioni, dai pilastri è caduto tutto l’intonaco. Ogni giorno viene giù qualcosa, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti e in pericolo le auto che vengono parcheggiate nel piazzale» (Giuseppe D.O.)

