RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, mei mesi passati il Comitato insieme AISFV sede flegrea si è interessato della pericolosità di attraversamento della Domiziana presso ITCS agrario Falcone di Licola. Abbiamo sensibilizzato in tutti i modi l’amministrazione Comunale anche con una raccolta di firme protocollata poi in comune, e da allora tutto tace. Aspettavamo un intervento per eliminare la pericolosità di attraversamento che non mettesse a repentaglio la vita dei ragazzi ma ad oggi nulla e stato fatto tutto e come prima la velocita resta elevata in quel tratto i vigili di Pozzuoli non si vedono mai per dirla in maniera povera nulla di nuovo sotto il sole degli sfigati di Licola. Sindaco vorremmo delle risposte a fronte delle firme presentate risposte non verbali ma scritte, come si usa fare quando si riceve una petizione cosa che la sua amministrazione non lo ha nel suo DNA. Sindaco vogliamo sapere cosa si vuol fare per la sicurezza presso l’istituto Agrario Falcone perchè cosi non va proprio. Aspettiamo risposte concrete almeno da lei che e attento a ciò che succede in città.» (Umberto Mercurio)