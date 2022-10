RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, volevo segnalare, assieme a tutti i residenti di via Raimondo Annecchino (stiamo costituendo un comitato a tal senso), quello che accade dopo le ore 23.00 tutti i giorni. La strada a partire da quell’ora e fino alle 5,00 del mattino viene percorsa a grande velocità da camion (c’è più di un cartello che limita la velocità a 30 km/ora) facendo ballare i pavimenti e le pareti delle case e svegliandoci continuamente nel cuore della notte. I cartelli vengono ignorati e gli incidenti notturni mortali si verificano continuamente. I paletti posti dal Comune sui marciapiedi vengono divelti e magicamente ripristinati all’alba del giorno successivo (pur di apparare..). Siamo stanchi. Abbiamo ottenuto dall’Eav la riduzione della velocità dei treni ma il Comune ignora quanto accade di notte. Al sabato la situazione peggiora (gli incidenti si verificano nelle notti tra il sabato e la domenica…) dove via Raimondo Annecchino diventa una pista da corsa per auto e soprattutto moto di grossa cilindrata. Vogliamo portare all’attenzione pubblica questa problematica che pare senza soluzione e che si ripete e ripete ogni notte. Chiediamo che lungo tutto il percorso fino a Pozzuoli vengano messe le videocamere (i cartelli non servono) e i dossi per limitare la velocità di tutti i mezzi circolanti nelle ore notturne. Grazie per la comprensione».