POZZUOLI – E’ tutto pronto per il “Campilongo-day”, in programma domani (sabato 22 ottobre) al “Domenico Conte” di Pozzuoli a partire dalle ore 12. La scaletta prevede la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister granata Sasà Campilongo e, a seguire, l’incontro con i tifosi sugli spalti dello stadio comunale, per l’occasione aperto al pubblico. Insieme a Campilongo ci sarà anche il presidente granata Pietro Di Costanzo. Presenzieranno all’evento anche il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e il vice-sindaco con delega allo sport Filippo Monaco.

RIVOLUZIONE – Intanto prosegue la rivoluzione all’interno dello staff tecnico e dirigenziale. L’Asd Puteolana 1902 -con una nota- ha comunicato oggi alla tifoseria e gli organi di stampa che l’allenatore in seconda Nicola Armonia, il team manager Gianni Marra ed il preparatore dei portieri Giuseppe Ciccarelli hanno lasciato i rispettivi incarichi. Ad inizio settimana prossima saranno ufficializzati i nomi del nuovo allenatore in seconda e del preparatore dei portieri.