GIUGLIANO – Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un uomo in via Stella Maris a Giugliano trovandolo in possesso di un plico appena ricevuto da un corriere contenente un flacone da 1 litro di “GBL”, sostanza comunemente conosciuta come “droga dello stupro”. A.B., 52enne di Giugliano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.