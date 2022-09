POZZUOLI – Sophia Loren compie oggi 88 anni. Ben 70 quelli di carriera caratterizzati da due Oscar e 5 Golden Globe. L’attrice, all’anagrafe Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è nata il 20 settembre 1934 da Romilda Villani, insegnante di pianoforte, e da Riccardo Mario Claudio Scicolone, affarista nel settore immobiliare. Il padre riconobbe la paternità della bambina, ma rifiutò sempre di sposare Romilda, che si occupò da sola della formazione della figlia. Fu notata giovanissima ad un concorso di bellezza da Carlo Ponti, che poi diventerà suo marito. Fu lo stesso Ponti a offrirle il primo contratto e a consigliarle di usare un nome d’arte: Sofia Lazzaro prima e Sophia Loren poi. Con Vittorio De Sica ha girato in totale 8 film spesso in coppia con Mastroianni, costituendo uno dei sodalizi più celebri e duraturi della storia del cinema. In totale in carriera Sophia Loren ha conquistato 2 Oscar, 5 Golden Globe, 1 Leone d’oro, 1 Grammy Award, la Coppa Volpi a Venezia, il Prix d’interpretation feminine a Cannes, l’Orso d’oro a Berlino, un Bafta, 10 David di Donatello e 3 Nastri d’argento. È di Pozzuoli l’attrice italiana più premiata al mondo.