BACOLI – Flegrea Lavoro Spa, l’azienda di igiene urbana del Comune di Bacoli, promuove l’Ecocalendario 2023 e lancia un concorso fotografico dedicato a tutti gli appassionati di fotografia e fotografi non professionisti. È stato pubblicato, infatti, l’Avviso Pubblico “Raccontare Bacoli con uno scatto” per selezionare 13 immagini che saranno destinate alla creazione del calendario. Contestualmente è stato emanato anche un Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno dell’iniziativa. Il contest, in particolare, vuole far conoscere le bellezze del territorio e far sì che i fotografi “con uno scatto”, corredato da didascalie o una breve descrizione, realizzino contenuti autentici e spontanei per diventare protagonisti e ambasciatori del territorio di Bacoli e della sua storia. Con l’iniziativa si vuole, inoltre, favorire la riscoperta di antichi e affascinanti luoghi e offrire un impulso positivo al settore turistico.

IL PROGETTO – L’Ecocalendario 2023 sarà composto da 14 pagine: in evidenza, in prima pagina, sarà esposta la fotografia vincitrice del contest, la seconda pagina sarà dedicata alle informazioni utili sul conferimento dei rifiuti in città, mentre le pagine a seguire conterranno una foto per ogni mese dell’anno che rappresenti un luogo significativo della città, con la descrizione del tipo di rifiuto da conferire in ogni specifico giorno e una vignetta con curiosità sull’ambiente e sul mondo dei rifiuti. C’è tempo fino al 17 ottobre 2022 per partecipare. Gli aspiranti fotografi potranno inviare fino ad un massimo di 2 fotografie inedite, correlate da didascalie o brevi commenti, esclusivamente in formato telematico ad uno dei seguenti indirizzi: [email protected] o [email protected]. I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice che individuerà i vincitori. Le tredici foto selezionate verranno premiate con un’apposita targa che verrà consegnata in una manifestazione pubblica, fatta eccezione per la foto che scelta come immagine di copertina del calendario che sarà premiata con un assegno di 100 euro. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al contest. «Un’ulteriore iniziativa per promuovere il territorio e sensibilizzare la popolazione rispetto alla tutela dello stesso ed al miglioramento del riciclo e della raccolta differenziata – commenta l’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro Spa Valentina Sanfelice di Bagnoli – Solo, infatti, attraverso un corretto conferimento dei rifiuti ed una conseguente riduzione della percentuale di rifiuti indifferenziabili, sarà possibile puntare ad una riduzione del costo della Tari, a vantaggio di tutti gli utenti».