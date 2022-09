POZZUOLI – È partito il conto alla rovescia per la sesta edizione de ‘La Natura anima il corpo in movimento‘, iniziativa a cura del Corpo Nazionale Guardie Volontarie R.O.A.S. con il patrocinio morale del Centro di Servizio per il Volontariato Napoli. Un evento pensato per tenere sempre alta l’attenzione sull’importanza di tutelare la natura. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre a Pozzuoli, sulle sponde del lago d’Averno. Si terrà una mini-marcia che partirà dal Tempio di Apollo e arriverà all’Oasi Naturalistica Montenuovo. Il corteo sfilerà per circa due chilometri per ribadire a voce alta la necessità di difendere l’ambiente e gli animali d’affezione. All’incontro, aperto anche ai bambini, interverranno esperti in tematiche ambientali e della relazione tra ambiente e salute umana.

L’APPELLO – «Se erroneamente pensiamo che attraverso l’attenzione per l’ambiente stiamo tutelando qualcosa che è esterno a noi, non possiamo essere realmente efficaci: tutelando l’ambiente, si tutelano sia le persone che gli altri essere viventi. È importantissimo tenersi informati, aggiornati, e soprattutto condividere informazioni e soluzioni con le nuove generazioni – in primis i bambini – ma anche con le generazioni più anziane per creare una vera continuità di ‘saperi’: per tale motivo le nostre iniziative sono sempre adatte a tutte le età e sono libere e gratuite», fanno sapere i promotori dell’evento che danno appuntamento a tutti per la giornata di domenica 2 ottobre alle 9.