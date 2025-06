Solidarietà alla Premier Giorgia Meloni e alla sua famiglia dall’associazione giornalisti flegrei

POZZUOLI – L’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei” esprime la più sincera e ferma solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla sua famiglia per le inaccettabili e gravissime parole rivolte alla figlia da parte di un docente di Marigliano. “Come giornalisti e cittadini, – si legge in una nota del presidente Claudio Ciotola – condanniamo con forza ogni forma di odio, violenza verbale e minaccia, soprattutto quando colpisce i minori, che devono essere sempre tenuti fuori da ogni polemica pubblica e politica. La libertà di espressione non può mai trasformarsi in veicolo di odio personale o disumanità. Il rispetto delle istituzioni e dei valori umani fondamentali è un dovere di tutti, a maggior ragione di chi riveste un ruolo educativo e ha il compito di formare le coscienze delle nuove generazioni. Alla Premier Meloni e alla piccola Ginevra va la nostra piena vicinanza e solidarietà.”