BACOLI/ Parcheggi chiusi, scoppia rissa per un posto auto a Miliscola

BACOLI – Con l’inizio dell’estate astronomica e il ponte di domani per la festa della Repubblica, inevitabilmente, le spiagge di Miseno e Miliscola sono state prese d’assalto dai bagnanti di Napoli e provincia. I pendolari diretti verso il litorale bacolese, però, quest’anno hanno dovuto fare i conti con la limitazione sui posti auto disponibili. Conseguenza delle diffide inviate dal Comune ai parcheggiatori nel mese di marzo che intimavano la chiusura delle attività dopo l’approvazione del Puc. E’ il caos, inevitabilmente, ne ha fatto da padrone in questa prima domenica di giugno. Centinaia di auto, infatti, che circolavano a vuoto su via Lido di Miliscola e via Miseno alla ricerca di un posto per parcheggiare. Navette messe a disposizione dal Comune che transitavano vuote e avventori delle spiagge in preda ad autentiche crisi di nervi.

RISSA A MILISCOLA – Ed è così che stava per accadere l’irreparabile quando, stamattina, sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Bacoli per sedare una rissa tra alcune persone per accaparrarsi un posto libero. Una vera guerra alla ricerca del parcheggio per evitare di ritornare a casa senza la prima tintarella estiva. Una situazione che, grazie all’intervento dei militari, è ritornata calma.