Soldi buttati: lo stadio di Pozzuoli è un disastro

POZZUOLI – Quello che fu definito inopinatamente un “gioiellino” oggi è l’emblema della cattiva gestione e della programmazione dell’amministrazione Manzoni. Parliamo dello stadio Domenico Conte per il quale, da quattro anni a questa parte, sono stati spesi fior di quattrini. Per ben due volte l’amministrazione comunale – prima con l’ex assessore Monaco e poi con Andreozzi – ha disposto interventi che si sono rivelati del tutto inutili. Decine di migliaia di euro spesi per mettere in ordine un manto erboso che ad oggi si presente peggio di un campo da patate.

I PARADOSSI – Grottesco invece è stato l’intervento per la realizzazione dell’impianto di illuminazione che ha visto l’installazione di enormi pali proprio davanti agli spalti, costringendo gli spettatori a spostarsi di volta in volta per seguire le azioni di gioco. Emblema, questo, di superficialità e mancanza di una visione che ha condotto l’amministrazione Manzoni a chiudere per ben due volte l’impianto da gioco costringendo la Puteolana e il Rione Terra a giocare altrove. Un disastro sotto gli occhi di tutti e che domenica scorsa, durante Puteolana-Forio, ha fatto il giro della Regione in diretta TV.

CAMPAGNA ELETTORALE – Nonostante questo disastro ieri l’assessore Gennaro Andreozzi, già in odore di campagna elettorale, ha annunciato un “nuovo progetto” che prevede la realizzazione del sintetico. Ulteriori soldi che si aggiungono a quelli finora gettati al vento da Manzoni & C.