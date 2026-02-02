Close
Pozzuoli Primo Piano

Sicurezza per gli agenti, la Polizia Municipale di Pozzuoli verso lo stato di agitazione

Sicurezza per gli agenti, la Polizia Municipale di Pozzuoli verso lo stato di agitazione
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato2 Febbraio 2026

POZZUOLI – Dopo l’assemblea durata 24 ore sabato, i sindacati della Polizia Municipale rilanciano a aprono a nuovi scenari che potrebbero portare allo stato di agitazione. “Sono del tutto insufficienti le risorse attualmente stanziate per garantire la sicurezza e gli standard minimi del Corpo della Polizia Locale di Pozzuoli, chiamato a compiti sempre più complessi in città.” Ad affermarlo è l’assemblea sindacale indetta nella giornata di sabato 31 gennaio presso il Comando di Polizia Municipale di via Luciano da Cgil e Csa. “Un’adesione storica massiccia, pari a circa il 90% dei lavoratori in servizio, a testimonianza di una compattezza e di una volontà di cambiamento mai così sentite, lanciando un segnale di forza all’Amministrazione Comunale e concentrando la quasi totalità degli operatori sulla discussione di temi fondamentali per lavorare a servizio della città nelle migliori condizioni possibili.

LE RICHIESTE – Dall’assise è emerso un mandato chiaro, forte e unitario alle segreterie. La categoria esige l’apertura immediata di due tavoli di confronto permanenti: un confronto con il Comando sul piano tecnico-operativo e un’interlocuzione diretta con l’Amministrazione, sul piano economico-amministrativo, per una revisione integrale degli investimenti destinati alla Polizia Municipale. A dare ulteriore forza alla vertenza è la petizione sottoscritta dall’85% del Corpo, finalizzata a una riforma degli orari di servizio, volta a garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi resi alla cittadinanza-utenza, per una presenza sul territorio più razionale e performante, e alla necessità assoluta di garantire l’integrità psico-fisica del personale in servizio in tutti i turni di lavoro, ponendo fine all’organizzazione attuale che ignora l’usura professionale e i rischi operativi. “La massiccia partecipazione odierna dimostra che il limite è stato superato”, – dichiarano le OO.SS. – “Il mandato ricevuto è quello di non arretrare di un millimetro: vogliamo risposte concrete su investimenti, sicurezza e organizzazione del lavoro. La professionalità della Polizia Locale di Pozzuoli non si discute, si rispetta e si finanzia”. Con senso di responsabilità si continueranno a garantire i servizi essenziali, ma non si abbasserà l’attenzione, fino a quando non saranno superate le criticità attuali.

Articolo precedente

Articolo successivo