Sicurezza per gli agenti, la Polizia Municipale di Pozzuoli verso lo stato di agitazione

POZZUOLI – Dopo l’assemblea durata 24 ore sabato, i sindacati della Polizia Municipale rilanciano a aprono a nuovi scenari che potrebbero portare allo stato di agitazione. “Sono del tutto insufficienti le risorse attualmente stanziate per garantire la sicurezza e gli standard minimi del Corpo della Polizia Locale di Pozzuoli, chiamato a compiti sempre più complessi in città.” Ad affermarlo è l’assemblea sindacale indetta nella giornata di sabato 31 gennaio presso il Comando di Polizia Municipale di via Luciano da Cgil e Csa. “Un’adesione storica massiccia, pari a circa il 90% dei lavoratori in servizio, a testimonianza di una compattezza e di una volontà di cambiamento mai così sentite, lanciando un segnale di forza all’Amministrazione Comunale e concentrando la quasi totalità degli operatori sulla discussione di temi fondamentali per lavorare a servizio della città nelle migliori condizioni possibili.

LE RICHIESTE – Dall’assise è emerso un mandato chiaro, forte e unitario alle segreterie. La categoria esige l’apertura immediata di due tavoli di confronto permanenti: un confronto con il Comando sul piano tecnico-operativo e un’interlocuzione diretta con l’Amministrazione, sul piano economico-amministrativo, per una revisione integrale degli investimenti destinati alla Polizia Municipale. A dare ulteriore forza alla vertenza è la petizione sottoscritta dall’85% del Corpo, finalizzata a una riforma degli orari di servizio, volta a garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi resi alla cittadinanza-utenza, per una presenza sul territorio più razionale e performante, e alla necessità assoluta di garantire l’integrità psico-fisica del personale in servizio in tutti i turni di lavoro, ponendo fine all’organizzazione attuale che ignora l’usura professionale e i rischi operativi. “La massiccia partecipazione odierna dimostra che il limite è stato superato”, – dichiarano le OO.SS. – “Il mandato ricevuto è quello di non arretrare di un millimetro: vogliamo risposte concrete su investimenti, sicurezza e organizzazione del lavoro. La professionalità della Polizia Locale di Pozzuoli non si discute, si rispetta e si finanzia”. Con senso di responsabilità si continueranno a garantire i servizi essenziali, ma non si abbasserà l’attenzione, fino a quando non saranno superate le criticità attuali.