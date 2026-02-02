POZZUOLI/ Furto in auto a Monterusciello «Nemmeno parcheggiando sotto casa possiamo stare sereni»

POZZUOLI – Auto danneggiata e svaligiata dai ladri. E’ successo nuovamente nel quartiere di Monterusciello, dove nel mirino è finita una Grande Punto parcheggiata in un’area di sosta in via Antonio De Curtis. «Ieri mattina intorno alle 8:00 stavo per recarmi al lavoro quando ho trovato la mia auto in queste condizioni. – ha raccontato Aniello G., proprietario della vettura – L’ho parcheggiata nella mia residenza nel quartiere di Monterusciello alle ore 3:50 – Nemmeno sotto nelle nostre abitazioni possiamo stare sereni. La mia auto non è nuova ma ci lavoro e faccio dei sacrifici per mantenerla per fare anche l’assicurazione». La vittima nella giornata di ieri ha sporto denuncia presso la stazione carabinieri di Monterusciello.