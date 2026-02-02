Apre a Pozzuoli il primo “Parco Inclusivo” accessibile a tutti i bambini

POZZUOLI – Vede la luce a Pozzuoli il primo Parco Inclusivo. Il taglio del nastro è previso nei prossimi giorni, al termine dei lavori inizialmente previsti per lo scorso settembre. Il “parco giochi senza frontiere” nasce nell’attuale parco urbano attrezzato, in via Vecchia delle Vigne, in un’area specificamente progettata che permetterà a tutti i bambini, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche e motorie, di giocare insieme tra loro, liberi e privi di qualsivoglia barriera. Si tratta, per caratteristiche, del primo parco realizzato in Campania e tra le poche decine presenti in tutta Italia. Progettato attraverso il rispetto dei requisiti che consentono la scelta di prodotti ecocompatibili, si estende su una superficie di circa mille metri quadrati, immerso nel verde, completamente privo di barriere architettoniche, dotato di un’ampia area di parcheggio, facilmente raggiungibile dalle vicine strade di via Solfatara e variante Solfatara. Sarà il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a tagliare il nastro durante l’inaugurazione prevista tra sabato e domenica prossimi.