Furto bis alla Prysmian di Pozzuoli: rubati altri cavi di rame

POZZUOLI – Nemmeno il tempo di sostituire il cavo rubato che i ladri hanno colpito nuovamente. Dopo appena 48 ore. Nel mirino è finita ancora la Prysmian, azienda multinazionale che nello stabilimento di Arco Felice produce cavi sottomarini. Nella notte di venerdì ignoti sono riusciti nuovamente ad entrare all’interno dell’area industriale, rubando un cavo di centinaia di metri che appena qualche ora prima era stato installato in sostituzione di quello precedentemente rubato. Si tratta, in particolare, di un cavo in rame chiamato la “treccia”, che viene collegato a un generatore per testare i nuovi cavi. Il doppio furto ha lasciato interdetti dipendenti, dirigenza e addetti ai lavori soprattutto per la facilità con la quale, nelle due occasioni, i ladri sono riusciti a portare via dallo stabilimento centinaia di metri di cavo prima utilizzando la spiaggia antistante l’edificio e poi delle imbarcazioni per trasferirlo altrove via mare.