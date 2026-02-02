A Pozzuoli bloccata l’istruttoria delle pratiche edilizie e soppresso lo sportello unico

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio Direttore, con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione la situazione di grave criticità che si sta verificando presso il Comune di Pozzuoli, con particolare riferimento all’Ufficio Tecnico Comunale. Da circa due mesi, ovvero dalla nomina del nuovo Assessore all’Urbanistica (già membro della Commissione per il Paesaggio), la Commissione stessa risulta sospesa a causa della mancanza di uno dei cinque componenti. Tale carenza ha di fatto bloccato l’istruttoria delle pratiche edilizie, sia ordinarie che in sanatoria, arrecando notevoli danni ai professionisti del settore e ai cittadini richiedenti. Ad oggi, nonostante la rinomina dell’Assessore, il blocco persiste e non si hanno notizie certe né sui tempi né sulle modalità di nomina del nuovo componente, né tantomeno sulla ripresa delle attività della Commissione. A questo si aggiunge un ulteriore disagio: a partire dal 1° gennaio 2026, è stato soppresso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) con annuncio di migrazione al nuovo portale digitale, che avrebbe dovuto garantire continuità nella consultazione e gestione delle pratiche. In realtà, l’accesso al nuovo sistema è stato reso possibile solo dal 7 gennaio 2026, e le pratiche pregresse risultano ad oggi non disponibili o irreperibili. Inoltre, pur essendo possibile caricare nuove istanze, i tecnici comunali non hanno la possibilità di lavorarle, senza che sia stato chiarito il motivo di tale disfunzione. Questa situazione, oltre ad essere paradossale, rappresenta un grave danno per i liberi professionisti, per le imprese e per l’intera cittadinanza, già messa a dura prova da una gestione amministrativa che appare carente e disorganizzata.»