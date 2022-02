NAPOLI – Si sdraia sui binari e blocca la circolazione della Circumflegrea per circa 15 minuti. Succede in località Pisani, nel quartiere Pianura. L’autore del gesto è un extracomunitario. È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare lo stato di agitazione del giovane e portarlo via. A dare notizia dell’episodio anche Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav: «Succede anche questo. Stamattina esagitato si sdraia sui binari farfugliando frasi incomprensibili e bloccando la circolazione della Circumflegrea».