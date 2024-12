Si finge guardia giurata: trovato con hashish e cocaina nella borsa

ISCHIA – I carabinieri della compagnia di Ischia sono impegnati in una serie di controlli in vista del capodanno. Tra i principali obiettivi il porto commerciale con tanti turisti che raggiungono l’isola. Durante le perquisizioni 3 persone vedono i carabinieri e tentano di eludere il controllo. Sono un uomo e due donne. Lui ha 39 anni mentre le donne hanno 49 e 50 anni. Sono tutti di Napoli e sono incensurati. I militari notano quell’atteggiamento sospetto mentre i 3 tentano di abbandonare una valigia e li fermano per controllarli. “Sono una guardia giurata”, dirà l’uomo. Il 39enne dice la verità ma questo non evita la perquisizione. Nella borsa 5 involucri con all’interno mezzo chilo di cocaina e 3 panetti di hashish per altri 250 grammi di sostanza stupefacente. Nel portafogli dell’uomo altre 2 dosi di cocaina. Sequestrati la somma in contanti di 465 euro e 3 smartphone. I tre – devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio – sono stati trasferiti in carcere.