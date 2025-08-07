Si è fatto vivo il 20enne sparito da Pozzuoli «Sto bene ma non voglio tornare»

POZZUOLI – «Sto bene ma non voglio tornare. State tranquilli». Sono state queste le parole pronunciate da Salvatore De Felice, il 20enne sparito lunedì da Pozzuoli. Il giovane ha telefonato alla madre, rassicurandola sulle sue condizioni. De Felice al momento si trova fuori regione, a seguito di un allontanamento volontario dopo aver fatto perdere le tracce nella serata di lunedì. Sulle sue tracce dal primo momento si sono messi i carabinieri della stazione di Pozzuoli dove la madre, preoccupata, martedì mattina aveva sporto denuncia. Il giovane ha con sé uno smartphone e la carta di credito del nonno con la quale si starebbe sostenendo. Prima di far perdere le tracce da Licola mare e da Toiano dove vivono nonni e genitori, era stato visto per l’ultima volta al centro commerciale “San Domenico” dove aveva acquistato un paio di scarpe.