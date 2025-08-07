POZZUOLI/ Manuela D’Amico si dimette da presidente di Commissione “Attaccata da Maione in consiglio comunale”

POZZUOLI – La consigliera comunale Manuela D’Amico ha rassegnato oggi le proprie dimissioni da Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Pozzuoli. La decisione arriva dopo quanto accaduto nel corso della seduta consiliare del 31 luglio 2025, durante la quale la consigliera è stata oggetto di un attacco personale da parte del consigliere comunale Salvatore Maione, pur essendo formalmente assente e impossibilitata a replicare, a causa di un’assenza comunicata preventivamente via PEC ai capigruppo, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai presidenti delle commissioni. “Non è solo il contenuto dell’intervento che mi ha colpita – ha dichiarato D’Amico – ma soprattutto il silenzio dei vertici del gruppo consiliare. Un silenzio che, in un’aula istituzionale, rompe un elemento fondamentale per poter ricoprire un incarico di fiducia.” Nel suo intervento in aula, la consigliera D’Amico ha ricordato come la Commissione abbia lavorato con continuità e serietà, producendo atti già approvati dal Consiglio, e ha sottolineato l’assenza sistematica del consigliere autore delle critiche dai lavori della stessa Commissione. “Non accetto che si sminuisca il lavoro istituzionale e il mio impegno – ha aggiunto – soprattutto da chi non ha mai partecipato alle sedute della Commissione. Di fronte alla mancanza di una presa di posizione netta da parte del gruppo consiliare Pd ritengo doveroso restituire la delega e chiudere con coerenza questa esperienza.” La consigliera D’Amico continuerà a svolgere il proprio ruolo nel Consiglio comunale di Pozzuoli, con lo stesso spirito critico, costruttivo e autonomo che ha sempre contraddistinto il suo impegno.