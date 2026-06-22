Serata B³-Baccalà, Bollicine e Bianchi all’Hostaria “La Tradizione” a Pozzuoli

POZZUOLI – Giovedì 25 giugno alle ore 20:30, presso Hostaria La Tradizione di Pozzuoli, andrà in scena B³ – Baccalà, Bollicine e Bianchi, un evento gastronomico dedicato all’incontro tra il baccalà e una selezione di bollicine e vini bianchi accuratamente scelti. L’iniziativa nasce da una particolarità che contraddistingue il ristorante: pur proponendo prevalentemente cucina tradizionale napoletana, l’unico prodotto di mare presente stabilmente in carta è proprio il baccalà, ingrediente che negli anni è diventato una vera firma della cucina del locale. Per questo motivo, una volta l’anno, Hostaria La Tradizione dedica una serata speciale a questo straordinario prodotto, proponendo un percorso degustazione che ne esplora diverse interpretazioni gastronomiche, dal crudo ai piatti della tradizione, accompagnate da vini selezionati secondo i principi del food pairing. Un appuntamento pensato per gli appassionati del buon cibo e del vino, all’insegna della convivialità, della cultura gastronomica e della valorizzazione di uno degli ingredienti più rappresentativi della tradizione campana.

MENU’ – Zeppoline di Baccalà & Negroni Sbagliato; Tartare di Baccalà con Crémant d’Alsace AOC Brut “Bienvenue”; Fior di Zucca ripieni di Fuscella e Baccalà su crema di Ceci con Metodo Classico Pas Dosé Oltrepò Pavese DOCG “More”; Mezzanello con Baccalà alla Procidana con

Falanghina Roccamonfina IGP “L’Attimo”; Baccalà alla Catalana e Greco di Tufo DOCG “Oltre” Vintage 2020; Caprese al Limone. Prenotazione obbligatoria al 3792202111.