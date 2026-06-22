Riapre a Licola AcquaFlash: il primo grande evento con il pool party di Cristina D’Avena

LICOLA – E’ finalmente estate; riapre domani martedì 23 giugno AcquaFlash, il grande parco acquatico di Licola. Cancelli aperti dalle ore 10 con le grandi onde della mega piscina, oltre alle due piscine per le famiglie ed a quella dell’idromassaggio. Torneranno i tanti giochi acquatici, come lo scivolo Kamikaze, tra i più alti d’Europa, il big hole e il family rafting e tante altre attrazioni ma ci sarà tanto spazio per musica, intrattenimento, ristorazione e zone relax. Anche quest’anno AcquaFlash non sarà solo scivoli e tuffi ma anche tanta musica ed intrattenimento: domenica 28 giugno dalle ore 16 il primo grande appuntamento con il pool party di Cristina D’Avena, presentato da Hit Generation, con le sigle che hanno accompagnato intere generazioni per una giornata tra emozioni, musica e divertimento.