Sportello antiracket e anti usura a Bacoli: firma tra comune e FAI

BACOLI – L’Amministrazione Comunale di Bacoli, insieme alla Federazione Antiracket Italiana, (FAI) dà il via a un piano operativo a tutela di imprese e lavoratori. Domani, 23 giugno alle ore 12, presso il Castello Aragonese, il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ed il coordinatore regionale della FAI Campania Rosario D’Angelo, firmeranno un protocollo d’Intesa per contrastare la dilagante piaga dell’usura e del racket. Introduce Cinzia Massa assessora alla Legalità del Comune di Bacoli. Interverranno Luigi Ferrucci presidente FAI, e Michele di Bari prefetto di Napoli. Le conclusioni saranno affidate a Maria Grazia Nicolò commissario di Governo per le iniziative antiracket e antiusura.

Modera l’evento Vittorio Ciccarelli responsabile sportello di ascolto. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di progetto “insieme contro racket e usura”, finanziato dalla Regione Campania.