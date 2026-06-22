Il gusto di nuove emozioni: a Pozzuoli apre il Take Away «Gegè»

POZZUOLI – Il grand opening è in programma per giovedì 25 giugno quando si alzeranno le serrande di “Gegè”, il nuovo Take Away pronto a regalare “nuove emozioni” enogastronomiche. Gegè apre in località “Sotto il Monte”, nei pressi dell’istituto superiore “Falcone”. Si tratta di un nuovo punto di ritrovo per giovani e meno giovani, pronto ad offrire buon cibo, drink e musica. Nel giorno dell’inaugurazione tutti i partecipanti parteciperanno all’estrazione di un viaggio per due persone.