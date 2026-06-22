Ospitalità senza frontiere a Ischia: da Gesfor Academy corso gratuito per un turismo più accessibile

ISCHIA – Gesfor Academy di Pozzuoli, in collaborazione con l’Ambito N13, promuove un percorso formativo gratuito dedicato agli operatori del settore turistico per sviluppare competenze pratiche sull’accoglienza delle persone con disabilità e sulle buone pratiche del turismo accessibile. Si chiama “Accoglienza Turistica Accessibile” e nasce nell’ambito del percorso “Ospitalità senza barriere”. Il corso è rivolto a titolari, dipendenti (o aspiranti) di strutture ricettive e operatori turistici dell’Ambito N13 (Ischia – Casamicciola Terme – Lacco Ameno – Forio – Serrara Fontana – Barano d’Ischia – Procida) e operatori del settore turistico. L’inizio è previsto per domani – martedì 23 giugno 2026 – in via Iasolino 1, nel comune di Ischia.

L’ISCRIZIONE – La durata è di dodici ore e prevede un attestato di partecipazione riconosciuto (75% ore di presenza). Sono 50 i posti disponibili. Per iscriversi basta registrarsi tramite il link https://www.gesforacademy.eu/corso-accoglienza-turistica-accessibile/ oppure contattare i canali ufficiali: 0810103353 – WhatsApp 3382202740. Gesfor Academy è un ente di formazione certificato e accreditato presso la Regione Campania, attivo nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti.