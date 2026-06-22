L’ASD Taekwondo Anthea-Team Gigante di Pozzuoli conquista quattro medaglie alla Coppa Chimera

AREZZO – Prestigioso risultato per l’ASD Taekwondo Anthea-Team Gigante di Pozzuoli, protagonista alla Coppa Chimera 2026, importante manifestazione internazionale di Taekwondo stilistico che ha richiamato nella città toscana circa 600 atleti provenienti da tutta Italia e da numerose nazioni estere. La competizione, considerata tra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale e internazionale, è dedicata alle specialità Poomsae (forme) e Freestyle, discipline che richiedono elevata preparazione tecnica, precisione nei movimenti, coordinazione, espressività e grande capacità di concentrazione. Un contesto di altissimo livello agonistico nel quale gli atleti della società puteolana hanno saputo distinguersi con prestazioni di assoluto valore.

I PREMIATI – A salire sul podio sono stati Antonio D’Angelo, medaglia d’argento nella categoria Children cinture blu, e Angelo Gigante, medaglia d’argento nella categoria Under 30 cinture nere. Medaglia di bronzo, invece, per Francesco Lucignano nella categoria Junior cinture verdi e per Antonio Gigante nella categoria Under 30 cinture rosse. Risultati che premiano mesi di preparazione, sacrificio e dedizione e che testimoniano la crescita costante della società guidata dal Maestro Vincenzo Gigante, da anni punto di riferimento per il Taekwondo nell’area flegrea. Nonostante il podio sfiorato, meritano una menzione speciale anche Aurora Salierno, Erika Pacileo, Antonio Lucignano e Gemma Lucignano, protagonisti di prove convincenti e competitive che li hanno portati a un passo dalla zona medaglie. Prestazioni che confermano il valore del gruppo e la solidità del percorso di crescita intrapreso da tutti gli atleti.

LA SODDISFAZIONE – Le medaglie conquistate rappresentano certamente motivo di orgoglio, ma altrettanto importante è la crescita sportiva e personale dimostrata da tutti i partecipanti. Ogni gara costituisce infatti un’opportunità di confronto, esperienza e miglioramento, aspetti che da sempre caratterizzano il percorso formativo promosso dall’ASD Taekwondo Anthea-Team Gigante. Un ringraziamento particolare va al Maestro Vincenzo Gigante, anima e guida tecnica della società. Grazie alla sua esperienza, alla competenza maturata negli anni e alla passione che trasmette quotidianamente ai propri allievi, il team continua a raccogliere risultati di prestigio sia a livello regionale che nazionale. Un lavoro costante che va oltre l’aspetto agonistico e che contribuisce alla formazione sportiva e umana di ogni atleta, nel pieno rispetto dei valori autentici del Taekwondo: disciplina, rispetto, perseveranza e spirito di sacrificio. La partecipazione alla Coppa Chimera 2026 conferma ancora una volta l’eccellente lavoro svolto dall’ASD Taekwondo Anthea-Team Gigante di Pozzuoli, realtà ormai consolidata nel panorama del Taekwondo nazionale. I risultati conquistati ad Arezzo rappresentano il meritato riconoscimento dell’impegno quotidiano di atleti, tecnici e famiglie, protagonisti di un percorso di crescita fondato su sacrificio, passione e spirito di squadra. Un successo che rafforza l’identità del team e alimenta nuove ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.