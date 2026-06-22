POZZUOLI/ Aret e blocc: attivisti a tutela del mare e dell’ambiente adottano un’area verde a via Napoli

POZZUOLI – “Nei giorni scorsi abbiamo stipulato con il Comune di Pozzuoli la convezione per l’affidamento dell’area verde di via Matteotti lato mare alla nostra associazione.” È quanto fa sapere l’associazione “Aret e blocc” di Pozzuoli, che ha preso in affidamento la caratteristica area a ridosso del mare “È stato emozionante installare i cartelloni dedicati lungo l’area con un tramonto così” aggiungono gli attivisti da anni impegnati in operazione di bonifica e tutela dell’ambiente “Adesso tocca a tutti: prendiamoci cura dei nostri quartieri, aiutateci a preservare e valorizzare uno degli angoli più belli della nostra città!”. Inoltre per i giorni 24-25-26 giugno l’associazione organizzerà una serie di eventi riportati nella locandina sotto.