POZZUOLI/ SOS rifiuti da Monterusciello «Siamo pieni di topi»

POZZUOLI – Non solo rifiuti, anche insetti e topi in questi giorni stanno creando non pochi problemi ai residenti di Monterusciello. Complice il grande caldo, strade e aree condominiali dei lotti popolari sono ai limiti dell’invivibilità. Immagini da crisi rifiuti rei primi anni duemila che da giorni stanno facendo il giro della rete. «Qui nel lotto 14 a Monterusciello la situazione è critica – racconta Domenico, un residente – Non é possibile che non vengono a prendere i rifiuti da una settimana, qua stiamo pieni di topi». Preoccupazione serpeggia anche tra i residenti della parte bassa del quartiere, dove la raccolta è praticamente ferma. «C’è un problema igienico-sanitario che sembra non interessare a nessuno visto che l’immondizia continua a crescere. E come al solito siamo noi cittadini a pagare sulla nostra pelle nonostante paghiamo la tassa sulla spazzatura».