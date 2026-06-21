POZZUOLI/ Controlli della Polizia ad Arco Felice: fermati 36 minori

POZZUOLI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Nelle ultime 48 ore in strada i poliziotti del commissariato di Pozzuoli insieme alla Polizia Locale hanno operato nella zona di Arco Felice, cuore della movida giovanile. Il bilancio finale dei controlli è di 95 identificati, di cui 14 con pregiudizi di polizia e 36 minori fermati per verifiche. Inoltre 41 veicoli sono stati sottoposti ad accertamenti, tre automobilisti sono stati sanzionati e una vettura è stata sequestrata.