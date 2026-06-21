Diventa “ambasciatore” di Bacoli: Flegrea Lavoro apre le selezioni fotografiche per l’Ecocalendario 2027

BACOLI – Flegrea Lavoro S.p.A., la società che gestisce l’igiene urbana nel Comune di Bacoli, lancia ufficialmente l’edizione 2027 del suo Ecocalendario. Per l’occasione, l’azienda apre le porte a fotografi appassionati e non professionisti con il concorso “Raccontare Bacoli con uno scatto”. L’obiettivo dell’avviso pubblico è selezionare i 13 scatti che accompagneranno i bacolesi durante tutto il prossimo anno. Il contest punta a mettere in luce le bellezze della città: attraverso le immagini e una breve descrizione, i partecipanti avranno l’opportunità di trasformarsi in veri e propri “ambasciatori” di Bacoli e della sua storia.

IL CALENDARIO – L’ecocalendario si svilupperà su 14 pagine, con una copertina dedicata allo scatto vincitore assoluto del contest, una seconda pagina riservata alle informazioni utili e alle linee guida per il corretto conferimento dei rifiuti sul territorio comunale, e di seguito le pagine mensili: ogni mese ospiterà una delle foto selezionate, il calendario dettagliato del ritiro giornaliero e una vignetta con curiosità dedicate all’ambiente e al riciclo. La partecipazione è gratuita e c’è tempo fino al 18 settembre 2026 per inviare i propri lavori. Ogni aspirante fotografo può proporre un massimo di due fotografie inedite, complete di didascalia, e inviarle via mail, insieme al modulo di partecipazione reperibile sul sito di Flegrea Lavoro, all’indirizzo [email protected]. Tutte le proposte saranno valutate da una commissione esaminatrice incaricata di decretare i vincitori: i 13 autori degli scatti selezionati riceveranno una targa durante una cerimonia pubblica, mentre l’autore della foto scelta per la copertina riceverà, oltre alla targa, un premio in denaro del valore di 100 euro. «Dopo l’enorme successo degli anni precedenti – commenta l’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro Spa Rosario Apreda – siamo felici che anche nel 2027 in tutte le case bacolesi tornerà l’ecocalendario. Un’iniziativa che avrà il duplice obiettivo di promuovere le immense bellezze del territorio di Bacoli e di sensibilizzare i cittadini alla tutela dell’ambiente ed al miglioramento della raccolta differenziata. Solo, infatti, attraverso un corretto conferimento dei rifiuti ed una conseguente riduzione della percentuale di rifiuti indifferenziabili, sarà possibile puntare ad una riduzione del costo della TARI, a vantaggio di tutti i cittadini».