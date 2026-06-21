Ferisce un connazionale e colpisce i vigili con un bastone: arrestato un 47enne

FORIO D’ISCHIA – Un 47enne senegalese, al termine di una discussione per futili motivi ha aggredito un connazionale colpendolo con un bastone telescopico. A pochi metri però c’è una pattuglia della Polizia Locale che interviene per placare gli animi ma il 47enne non ha intenzione di calmarsi e colpisce anche gli agenti. Arriva la gazzella dei carabinieri della compagnia di Ischia. Il 47enne ancora in stato di agitazione viene bloccato e per lui scattano le manette. La vittima e gli agenti non hanno riportato ferite gravi. L’uomo è stato arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.