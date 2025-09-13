Sequestrati manufatti abusivi e denunciate 3 persone a Ischia

ISCHIA – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dell’abusivismo edilizio sull’isola d’Ischia. In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione di personale dell’ufficio tecnico del Comune di Ischia e della Polizia Municipale, hanno eseguito i predetti controlli in località Sant’Alessandro dove hanno rinvenuto dei manufatti abusivi accertando, altresì, che tre persone, di cui due di 53 ed una di 54 anni, tutti isolani, in qualità di amministratori di una ditta avevano violato diverse norme urbanistiche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Pertanto, i prevenuti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, avendo realizzato lavori edili in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, deturpando le bellezze naturali.