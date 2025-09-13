POZZUOLI/ Sosta selvaggia al Lago d’Averno: auto parcheggiate ovunque

POZZUOLI – Auto parcheggiate ovunque al Lago d’Averno. Questa mattina per gli appassionati era difficile anche passeggiare a causa dell’inciviltà di alcuni automobilisti. In particolare, due auto sono state parcheggiate nello spazio lungo il margine del lago, nello spazio dove solitamente i bambini giocano e danno da mangiare a papere e oche che risalgono dall’acqua. Uno spettacolo indecoroso che non è sfuggito agli occhi dei tanti habitué.