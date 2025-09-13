POZZUOLI/ Invalido con morbo di Parkinson l’Asl Napoli 2 Nord gli fissa una visita tra un anno

POZZUOLI – «L’unica disponibilità per la visita oculista è tra un anno, deve venire a settembre del 2026». Sono le parole che si è sentito dire da una operatrice dell’Asl Napoli 2 Nord di Pozzuoli, Aldo Volpe, 72 anni, agente di polizia municipale in pensione. Volpe è invalido al 100% ed è affetto da morbo di Parkinson, condizione che però non viene presa in considerazione in sede di prenotazione. E allora ecco che dovrà aspettare un altro anno, per la precisione il giorno 11 settembre del 2026. «Ho paura di non poterci arrivare, non sto bene e questa visita oculista è per me importante – spiega il 72enne – Ma la cosa assurda è che non tengono conto dei miei problemi di salute.» Volpe ha infatti raccontato di aver fatto richiesta per la riduzione dei tempi di attesa, dimostrando la propria condizione di invalidità totale, senza però ottenere alcun risultato. «Ovviamente adesso dovrò trovare una soluzione, non posso permettermi di aspettare un anno e quindi sarò costretto a cercare un medico privato».