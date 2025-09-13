POZZUOLI/ Al Parco Bognar distrutta la lapide dedicata a Loris e Daniele

POZZUOLI – Distrutta nella notte la lapide dedicata a Loris e Daniele, i due amici uccisi nel 2006 da un minore. La scoperta è stata fatta all’alba davanti al campetto del Parco Bognar, dove il marmo su cui sono impressi i due nomi, è stato trovato spaccato in più parti e i pezzi ammassati sul piedistallo. Un gesto che sta suscitando grande indignazione. Due le ipotesi: un atto vandalico fatto di proposito da qualcuno o un errore nella manovra di qualche mezzo che, accidentalmente, avrebbe urtato la lapide. La scena potrebbe essere stata ripresa da alcune telecamere installate nella zona, le stesse che nei giorni scorsi hanno permesso alla Polizia di risalire ai protagonisti di una rissa tra giovanissimi avvenuta sempre nei pressi del campetto dedicato a Loris e Daniele.