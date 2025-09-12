POZZUOLI/ Andreozzi verso la cacciata dalla maggioranza Manzoni

POZZUOLI – Gennaro Andreozzi è a un passo dall’uscita la maggioranza Manzoni. Pesano come un macigno le parole pronunciate durante il consiglio comunale dell’agosto scorso e le continue esternazioni del consigliere di Europa Verde, che troppo spesso hanno messo in difficoltà e in imbarazzo i colleghi di partito e di coalizione. In queste ore la tensione è alta negli uffici comunali: un’uscita di scena di Andreozzi metterebbe inevitabilmente in difficoltà anche l’assessora alle politiche sociali Mariasole La Rana entrata in Giunta proprio in quota del focoso consigliere dei verdi.