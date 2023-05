Sei domande ai 5 candidati a sindaco di Quarto – Giuseppe Martusciello: «Argineremo i problemi e metteremo in sicurezza i cittadini»

QUARTO – C’è anche Quarto tra i Comuni al voto nella prossima tornata amministrativa che si svolgerà il 14 e il 15 maggio. La redazione di Cronaca Flegrea ha intervistato i candidati a sindaco della città per conoscere meglio i rispettivi progetti per il territorio, analizzare le proposte di punta del programma elettorale e raccogliere i loro appelli al voto.

Proseguiamo la nostra rubrica con Giuseppe Martusciello, supportato da una coalizione composta da tre partiti e una lista civica: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Movimento Flegreo.

Perché ha scelto di candidarsi come sindaco di Quarto?

«Ho scelto di candidarmi come sindaco di Quarto perché con il mio impegno e la mia serietà riuscirò a fare di essa una grande cittadina. Argineremo tutti i problemi, mettendo in sicurezza i cittadini».

Quali sono le linee guida del suo programma elettorale?

«Cultura; Turismo; Rione 219 e rigenerazione urbana; Sicurezza e legalità; Ambiente e transizione ecologica; Urbanistica, mobilità, trasporti e grandi opere; Area Sgambamento cani; Sport, benessere e inclusione; Lavoro; Digitalizzazione; Sanità locale; Cimitero; Anziani risorse e portatori di tradizioni e infine Beni Confiscati. Sono queste le linee guida del nostro programma elettorale».

Quale sarà la sua prima azione se sarà eletto?

«Mi impegnerò seriamente e personalmente a risolvere il grave problema della sicurezza che, negli ultimi periodi, è aumentato sempre più. È giusto che i cittadini e i commercianti debbano sentirsi al sicuro tra le proprie mura. Hanno bisogno di dimostrazioni e fatti da parte nostra perché si può fare!»

Qual è la sua visione di città per i prossimi cinque anni?

«È necessario far crescere sempre più l’aspetto culturale ed economico della città, puntando non solo sulle antiche tradizioni ma andando a creare anche nuovi spazi per i giovani »

Quarto è parte integrante dei Campi Flegrei. Cosa si può fare per le sue tipicità?

«Bisogna incrementare la rete dei trasporti tra i comuni limitrofi, puntando sull’aspetto archeologico e non solo dei Campi Flegrei. Inoltre c’è la necessità di pensare a un piano d’evacuazione in vista delle continue scosse di terremoto sul cratere della Solfatara».

Perché gli elettori dovrebbero barrare il suo nome sulla scheda elettorale?

«Per l’impegno, la serietà, l’onestà ma soprattutto per il senso di appartenenza al territorio in cui vivo e faccio crescere i miei figli».