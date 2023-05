Didattica all’aperto a Pozzuoli: gli studenti alle prese con la natura

POZZUOLI – Promuovere la tutela della natura tra i più piccoli e favorire una maggiore sensibilità e un più ampio rispetto per il patrimonio naturale. È questa la ‘mission’ che l’associazione Corpo Nazionale Guardie Volontarie R.O.A.S. per la tutela dell’ambiente e degli animali, in sinergia con la dirigente e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo 7° Pergolesi 2 Plesso Marotta, intendono portare a termine nella giornata di martedì 16 maggio.

L’INIZIATIVA – «Organizzeremo una giornata di didattica all’aperto presso l’Oasi del Monte Nuovo per gli alunni della quinta elementare del plesso Marotta. I bambini saranno a contatto con la natura boschiva e i volontari del R.O.A.S. illustreranno loro come salvaguardare la natura che li circonda e la sua rilevanza per la nostra sopravvivenza. Ai bambini verrà anche spiegata l’importanza delle piante che hanno proprietà benefiche e una loro funzione per il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema», spiegano gli organizzatori. Una lezione, quella messa in agenda per la prossima settimana a Pozzuoli, che punta a sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della conservazione degli ecosistemi naturali in modo da legarli sempre più al territorio, con attività all’aria aperta dove è possibile godere di un ambiente sano e ricco di stimoli.