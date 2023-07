Scuola, si riparte mercoledì 13 settembre 2023: previsti in totale 204 giorni di lezioni – IL CALENDARIO

POZZUOLI – Le attività didattiche in Campania riapriranno mercoledì 13 settembre 2023 e termineranno sabato 8 giugno 2024 per la scuola primaria e secondaria e 30 giugno 2024 per la scuola dell’infanzia. Saranno in totale 204 i giorni di lezioni, suddivisi in dieci mesi. Durante l’anno sono previste vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024, vacanze di Carnevale nei giorni 12-13 febbraio, vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2023 e i seguenti ponti: 2 novembre; 9 dicembre; e dal 25 al 27 aprile. Il calendario (che trovate sotto) è valido per tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio della Regione Campania ed è stato approvato con delibera di Giunta regionale.