Screening gratuiti nei Campi Flegrei: prima tappa a Quarto

QUARTO – “Guarda al futuro, PREVIENI!” è lo slogan della nuova campagna itinerante di screening gratuito per i tumori della mammella, colon retto e cervice uterina, che l’ASL Napoli 2 Nord effettuerà a partire dal prossimo 9 settembre. Il truck dell’ASL, dotato di ambulatori mobili, apparecchiature e personale specializzato toccherà nei mesi di settembre e ottobre tutti i comuni afferenti all’azienda sanitaria, sostando nei centri interessati dalle 9:30 alle 18:00. Una scelta strategica, nell’ottica della sanità di “prossimità”, in sinergia con gli Enti

Territoriali che punterà, sia ad avvicinare l’utenza interessata per mezzo di un accesso diretto, che a diffondere la cultura della prevenzione per guardare in maniera serena al futuro personale e dei propri cari. Target della campagna la popolazione femminile e maschile modulata, per tipo di screening, dai 25 ai 74 anni. Cervice Uterina (Pap-Test): donne in età compresa tra i 25 e 64 anni; screening Mammografico: donne in età compresa tra i 50 e 69 anni; colon Retto: donne e uomini in età compresa tra i 50 e 74 anni; melanoma: coinvolge donne e uomini di tutte le età.

DOVE – Sarà possibile inoltre, per l’utenza femminile dagli 11 ai 25 anni, effettuare la vaccinazione contro il Papilloma virus e per tutti la visita dermatologica con eventuale nevoscopia. Prime date il 9 e 10 settembre con sosta dalle 9.30 alle 18.00 presso il centro

Commerciale “Grande Sud” nel territorio di Giugliano, a cui seguiranno le date previste a Casalnuovo, S. Antimo, Cardito, Afragola, Quarto (il 18 settembre nel parcheggio della villa comunale dalle 9:30 alle 18), Marano, Mugnano, Casoria e Melito. Nel mese di ottobre verranno raggiunti tutti gli altri Comuni presenti nell’ambito dell’ASL Napoli 2 Nord.