Screening gratuiti a Bacoli: a dicembre la prossima tappa con la prevenzione

BACOLI – Anche a Bacoli la sanità pubblica arriva sotto le case dei cittadini grazie all’ambulatorio mobile dell’Asl. Al Municipio sono state effettuate prenotazioni per esami mammografici, pap test e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. In più ogni cittadino ha ricevuto informazioni utili per accedere a tutti i servizi sanitari offerti dall’Azienda Sanitaria Locale. I programmi di screening gratuiti sono rivolti alle donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni per effettuare i pap-test utili alla prevenzione del tumore del collo dell’utero. E poi alle donne, tra 50 e 69 anni per sottoporsi alla mammografia, utile alla prevenzione del tumore della mammella. Mentre gli uomini e le donne tra i 50 e 74 anni hanno potuto ritirare il kit per effettuare il test di ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto. La prossima tappa è prevista per il 9 dicembre alla Casina Vanvitelliana.