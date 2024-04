Scossa di terremoto a Pozzuoli, avvertito un boato

POZZUOLI – Sono le 10:34 del mattino quando i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano registrano una nuova scossa di terremoto a Pozzuoli. L’evento sismico, di magnitudo 2.1 e a 2.6 chilometri di profondità, è stato avvertito in più parti della città. E non solo. Segnalazioni arrivano anche da Quarto e Bacoli. L’epicentro è stato localizzato in via Artiaco. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro. Come previsto dal protocollo, alcune scuole hanno fatto uscire gli studenti nei cortili per motivi di sicurezza.